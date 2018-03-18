體驗「酒醉視角」連「恐龍」都大喊「趕快帶我回家！」

2018-03-18 15:47

〔記者許國楨／台中報導〕酒醉看世界是什麼感覺？台中市第一分局今天舉辦交通安全宣導活動，現場有「酒醉模擬眼鏡」讓民眾體驗酒後看世界的臨場感，只見體驗者身體都無法保持平衡，連站都站不穩，連穿上恐龍裝的民眾都大喊「趕快帶我回家！」現場笑聲不斷，卻也讓民眾見識及體會到酒後開車有多危險，達到酒後不開車的宣導效果。

第一分局今天上午在轄內百年媽祖廟「萬春宮」擴大舉辦交通安全宣導，結合民俗舞蹈表演、音樂饗宴、擬真恐龍公仔吸引不少民眾參加，會場並設置「小小警察體驗營」，備有6輛警用小重機讓小朋友戴上安全帽、體驗當一日警察的威風，沒想到民眾卻誤以為是摸彩或有獎徵答的禮品，在宣導攤位前大排長龍守候，也成為有趣的意外插曲。

此外，有鑑於各地時有酒駕肇事憾事，現場也設置「酒醉模擬體驗區」，擺設能模擬不同酒醉程度將導致失衡效果的「酒駕體驗眼鏡」，許多民眾躍躍欲試爭相體驗，原本信心滿滿卻在戴上眼鏡後，身體無法保持平衡，連站都站不穩，就連連踼倒障礙物出局！連穿上恐龍裝體驗的民眾都大喊「趕快帶我回家！」

現場笑聲不斷卻也讓民眾驚呼「原來喝醉開車的視野角度是這樣！酒駕根本是在玩命！」

警方說，酒醉模擬眼鏡就是希望能讓大家體驗一下，喝酒後判斷力會變差，酒後真的不要開車，同時藉此呼籲民眾勿酒後駕車，也宣誓警方強力取締酒駕的決心。