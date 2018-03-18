「冰糖」藏打火機 「藥仔面」被活逮

警方見詹男一臉「藥仔面」盤查。（記者許國楨翻攝）

2018-03-18 15:09

〔記者許國楨／台中報導〕詹姓男子將俗稱「冰糖」安毒藏在打火機裡，自以為天衣無縫，還跑到賣場逛街，期間巡邏員警見詹男一臉「藥仔面」直覺有異盤查，詹男雖心中忐忑仍大方同意員警查看隨身物品，結果警方隨手拿起打火機就察覺重量有異，打開一看果然發現內藏1小包安毒，詹男當場傻眼就逮。

台中市第三分局東區分駐所巡佐林榮祥、員警劉易軒、黃盛吉日前巡經轄內一家賣場前時，發現27歲詹男形跡可疑在門口不斷徘徊，員警見詹男臉頰凹陷且黑眼圈明顯，一臉標準「藥仔面」直覺有異上前盤查。

此時詹男雖然心中忐忑，仍大方同意員警查看隨身物品，結果警方檢查時隨手拿起打火機就察覺重量有異，打開一看果然發現裡面藏有1小包重1.6公克的安非他命。

詹男供稱，幾年前涉及侵占案後長期失業，自己是養子卻不學好，讓養父母很失望也不敢回老家，才會跑來台中投靠朋友，因為心情不好才染上毒品，還特地改造打火機挖空藏放毒品，沒想到卻讓員警一眼識破，真是自以為聰明。

警方說，俗稱「冰糖」或「糖果」的安非他命是一種中樞神經興奮劑，會讓人產生亢奮效果，施用人大多面色憔悴，身形瘦弱且多有黑眼圈，有的也會長安痘，詹男施用安毒不過三個月，一周施用1次的頻率就讓外觀產生改變，才會引起警方注意，訊後全案依毒品罪嫌送辦。