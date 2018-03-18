砂石船長宏輪失去動力 拖船趕往馳援

我國籍砂石船長宏輪，載運1300噸砂石，在裡正角海域失去動力。（圖由澎湖海巡隊提供）

2018-03-18 13:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕航行中國與澎湖的我國籍砂石船「長宏輪」，今日上午載運1300噸砂石，由中國泉州開航至澎湖龍門港，在裡正角東南方5海浬失去動力漂流，澎湖海巡隊警艇據報後趕往現場戒備，船東也通知天富8號拖船中午前抵達協助拖救。

澎湖海巡隊調查指出，今日上6時20分接獲第十三巡防區通報，我國籍砂石船「長宏輪」（1297噸，船載1300噸砂石），自中國泉州開航至龍門港，龍門裡正角東南方5浬失去動力，船上11人（6台籍5外籍）目前安全無虞，澎湖海巡隊收到通報後即指派線上10020艇前往戒護，在7時16分抵達，並通知澎湖漁業電台廣播附近船隻注意航行安全。

船公司據報後，聯繫天富8號拖船，由馬公港前往拖帶，中午抵達現場與長宏輪會合，展開拖救作業。由於今年初澎湖貨輪嘉明輪，也是因失去動力擱淺在東吉海域，雖然人員幸運獲救，但船上貨物全數泡湯，更因發生時間在農曆春節前，一度影響澎湖與台灣貨物運送，讓澎湖豬肉市場因缺貨休市，影響相當深遠，所以澎湖海巡隊警艇在旁全程戒護，防止意外發生。