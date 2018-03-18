想要迷姦誰？ 他隨身帶FM2惡魔咖啡包、想尿遁⋯

警方攔查白色賓士車。（記者許國楨翻攝）

2018-03-18 13:20

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓年輕人攜帶惡魔毒咖啡由友人開車搭載外出遇攔查，他誆稱內急藉機下車將塞在長褲內毒咖啡包抖出來丟棄路旁，只是一舉一動早被警方全程監控當場識破，毒咖啡包經毒品試劑檢驗竟均無搖頭丸、K他命，警方不信邪再度檢驗，果然測出含有俗稱強姦藥丸FM2反應，懷疑準備用來迷姦女生等不法，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再深入追查來源及用途。

台中市警局保安大隊特勤中隊上週凌晨巡經中清路時，發現一輛白色賓士自小客車違規臨停盤查，要求分別28歲、23歲的黃姓駕駛及黃姓乘客下車出示證件受檢，就在駕駛開啟車門隨即竄出K他命異味，警方直覺有異檢視，在副駕駛座遮陽板上發現夾藏的一個海綿寶寶圖案菸盒，打開一看果然是用來吸食K毒的工具。

此時坐副駕駛座的黃男神色緊張突然說：尿急可不可以先上廁所，原來是藉機下車將塞在長褲內毒咖啡包抖出來丟棄路旁，當場被眼尖員警識破，黃男只好坦承持有惡魔毒咖啡包6包（重65.61公克），只是警方當場以毒品試劑檢驗時，竟然都沒有搖頭丸、K他命或安非他命等反應，警方不信邪再度檢驗，果然測出含有俗稱強姦藥丸的FM2反應，懷疑準備用來迷姦女生等不法。

黃男在警訊中矢口否認，但警方對其說詞存疑，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查用途及來源，同時提醒民眾，現今不少新興毒品，常被心懷不軌的惡徒使用於迷昏女性後加以性侵害，不得不慎。

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警方在車內找到內有K毒殘渣的海綿寶寶圖案菸盒。（記者許國楨翻攝）