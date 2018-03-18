台南龍崎牛埔反設掩埋場案 里長：要辦我先辦歐欣

龍崎牛埔里長陳永和（前中）聲明，下週會收到傳票，但政府若不先辦歐欣，他就不會出庭應訊。（記者萬于甄攝）

2018-03-18 12:39

〔記者萬于甄／龍崎報導〕世界水資源日即將來臨，台南各水資源、環保團體及居民今齊聚龍崎牛埔活動中心，再次表達反對歐欣事業廢棄物掩埋場立場，活動中，牛埔里長陳永和說，下週他會收到違反集會遊行法的傳票，「但政府若不先辦歐欣犯法，他絕對不會出庭應訊」。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調表示，台灣擁有豐富的水資源，卻連年都有缺水的危機，而龍崎牛埔擁有世界級白堊泥岩地形景觀，又是二仁溪上游，怎麼能在水土保持區域開闢事業廢棄物掩埋場，要求撤銷龍期事業廢棄物掩埋場。

陳永和則表示，這幾天他輾轉難眠，因下週就會收到傳票，要他到台北報到，出庭應訊日前違反集會遊行法，但若他上台北是違法行為，那政府將土地登記給歐欣，開闢事業廢棄物掩埋場算不算犯法？

陳永和強調，「要辦我，先辦歐欣」，政府若不先處理歐欣犯法，他絕對不可能出庭應訊。他說，不是不遵守法律，但若犯法都沒有先辦，為何他違法就要辦，這對他來說不公平。

陳永和堅持的態度，獲得現場民眾拍手為其加油打氣，隨後，大家拿起扁擔扛水，一步一步爬上附近的土地公廟，重溫先民取得水資源的辛苦，也展現堅決撤銷歐欣案，保護水資源的決心。