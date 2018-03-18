流氓「飄沛」一世為愛跳樓 暖警苦勸挽回一命

2018-03-18 12:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市范姓男子最近與妻子發生爭吵，心情遲遲無法回復又加上妻子通報其家暴，想到自己堂堂流氓「飄沛」一世卻被老婆提告，原寄望成立個小家庭好好安定的夢隨之破碎，竟跑到頂樓欲跳樓輕生，幸警方與消防人員及時趕抵並以言語安撫，挽救了一條寶貴生命。

台中市第三分局正義所警員曾國倫、朱君涵當天凌晨接獲通報趕抵現場，見55歲范男上身打赤膊站在公寓大樓頂樓的女兒牆外，無任何支撐物僅斜靠在牆上，且身體前傾作勢要跳下，只要手一撐，下一秒就橫屍馬路，趕緊通知消防隊到場協助。

警方一邊關心范男為何欲自殺，一邊緩緩靠近，范男表示年輕不學好混黑社會多次出入監獄，好不容易娶了菲籍老婆想平安的度過下半輩子，最近卻常與妻子因細故起口角心情很不好竟還被老婆告他家暴，並於前一天收到家事法庭傳喚通知書。

想到自己堂堂流氓「飄沛」一世卻被老婆提告，原寄望成立個小家庭好好安定的夢隨之破碎，一時間悲從中來才想乾脆一走了之，對話過程中，范男表示並未家暴老婆，反被老婆家暴7、8次，但因為真的很愛老婆都沒告對方。

警方規勸范男看破情愛，不需為不值得的人送命，可以替他查詢家暴通報紀錄，或許能於法庭佐證其反遭家暴的事實，范男這才願意翻入女兒牆接受警方的幫助，結束這場深夜驚魂。

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