涉內線交易 六福董事賴振融認罪獲判緩刑

2018-03-18 12:04

〔記者錢利忠／台北報導〕旗下擁有台北威斯汀六福皇宮、六福客棧的六福開發公司（2705），集團董事「駙馬爺」賴振融，被控涉嫌在公司發布財報利多前先行買股，賴振融雖未賣出股票，但台北地院仍認定他涉擬制性獲利97萬5000元，考量賴振融已認罪並繳交犯罪所得，依違反證券交易法判他1年10月徒刑，緩刑3年，可上訴。

判決書指出，2011年8月間，六福開發針對旗下六福村的鑑價評估，與中華徵信所、替六福公司財報簽證的安侯建業會計師事務所，在安侯建業事務所內進行三方會談，達成資產減損迴轉之結論，六福公司2011年上半年度因而轉虧為盈，且淨利大增。

合議庭認為，賴振融身為公司內部人，得知六福公司重估六福村的資產，並辦理資產減損迴轉的結果，可使六福公司2011年上半年稅前淨利大增的消息後，賴振融涉違反重大消息明確後，未公開前或公開後18小時內，內部人不得買賣公司股票的規定。

檢調發現，六福於2011年8月26日舉行董事會，同月31日發布重大訊息公告，賴振融卻在利多消息發布之前，於同月29日、30日、31日，連續3天買進六福股票。

另外，負責六福財報簽證的安侯建業事務所會計師吳秋華，也在財報公布前，以妻子廖麗櫻找人頭買股獲利230萬元；台北地檢署前年底依違反證交法起訴賴、吳、廖3人；針對吳、廖涉案部分，仍由台北地院審理中。