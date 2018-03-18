大埤惡少土庫大爆走 警澄清：16歲少年遭波及

寧靜的鄉下傳出有惡少侵門踏戶打人鬧事，造成人心惶惶。（記者廖淑玲攝）

2018-03-18 11:19

［記者廖淑玲／雲林報導］10幾個人深夜闖進雲林土庫一處三合院砸車、砸窗侵門踏戶尋仇打人，網傳還有小孩被打引發輿論譁然，虎尾警方昨晚漏夜逮獲4名鬧事男子，一人還未成年，並全力追緝31歲謝姓主嫌，警方澄清被打的是楊姓叔侄，其中楊姓少年滿16歲，並沒有小孩挨打。

15日深夜10點50分許，1名男子拿著球棒在前，後面跟著至少10餘人侵門踏戶分持棍棒，闖進雲林縣土庫鎮的三合院砸車，還大搖大擺進屋後不僅砸破窗戶，毆打楊姓男子，並將正在睡覺的16歲楊姓少年打得頭破血流。

該起侵門踏戶尋仇畫面在網路瘋傳，還傳出有「熟睡的小孩」被拖出來打，造成人心惶惶。

警方調查，當晚接獲報案土庫鎮奮起里一處三合院，有人持棍棒侵入民宅砸毀門窗及車輛，土庫分駐所即派員前往處理，到場後涉案人馬已逃離現場，警方除將傷者送醫，也調閱監視器追查，昨晚並逮捕4人到案。

警方指出，該起衝突起因是楊姓被害人春節時與設籍大埤的謝姓男子起口角發生嫌隙，也有地方人士出面調解，謝男不服仍糾眾年後算帳，未料竟波及楊姓少年。

針對該起糾紛，楊姓被害人今天以當晚他和16歲侄兒分別在房間睡覺慘被修理，其餘案情不願多談，全案已由警方偵辦。