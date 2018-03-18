憂老父無人照顧 通緝犯報假身分被識破

2018-03-18 11:19

〔記者許國楨／台中報導〕開手機行的楊姓男子因詐欺案遭判刑通緝，上週遇警方盤查謊報胞弟身分被識破時，當場熱淚盈眶向警方說，因父親年事已高且身體羸弱都要靠他照顧才會謊報身分，警方將楊男帶回製作筆錄後，也協助通知老父楊男父親和弟弟至所，弟弟抱著哥哥痛哭失聲，一旁老父親也眼眶泛紅，然而楊男仍需入監服刑，為過去的作為負責，心上一塊大石頭終於卸下。

台中市第二分局永興派出所警員曾志忠、郭誌家當天巡經學士路，看到35歲楊男騎車左右飄移且不時顧盼兩旁，眼看楊男已騎到禁行機車道並跨越雙黃線攔下時，楊男非常鎮定的報出身分證號碼，還同意壓指紋辨識身分表示「你們要怎麼查我都配合」。

警方不敢大意，現場以警用小電腦的人臉辨識系統比對，此時楊男眼神開始迴避警方視線，經再三溫情喊話後，終於成功突破心防，原來楊男因詐欺案被通緝，必須入監服刑3年，因為父親年事已高又身體羸弱，家中經濟陷入困境，為此才謊報胞弟身分。

楊男表示，因胞弟工作不穩定，家中全靠他開手機行的收入為生，還要照顧已中風2次的父親，因此才會冒充弟弟的身分以規避警方攔查，曾員得知原因委苦口婆心安慰楊男：「跟你爸說你是男子漢，現在要去面對了，之後出來繼續做你的兒子！」當下讓楊男忍不住眼淚潰堤，表示願意配合警方面對刑期。

警方將楊男帶回派出所製作筆錄後，也協助通知楊男父親和弟弟至所，弟弟抱著哥哥痛哭失聲，一旁老父親也眼眶泛紅，然而楊男仍需入監服刑，為過去的作為負責，心上一塊大石頭終於卸下，然而照顧父親的重擔如今只能交代弟弟扛起。

浪子回頭金不換，楊男的真情告白讓警方深為感動，只希望楊男出獄後能繼續孝順老父，一家團聚，訊後將他解送歸案。

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