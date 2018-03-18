台中驚傳運匠殺前妻與其女兒 釀1死2傷悲劇

台中蕭姓男子，今天凌晨涉嫌持刀砍死前妻後，因手部受傷，坐在地上和警方對峙，地上血跡斑斑。（記者陳建志翻攝）

2018-03-18 10:32

〔記者陳建志／台中報導〕台中市45歲蕭姓男子，去年底和43歲顏姓中國籍妻子離婚後，因有感情和金錢糾紛，昨晚相約碰面，卻在今天凌晨返家時，拿出身上預藏的3把水果刀，朝顏女和顏女的17歲楊姓女兒身上猛刺，顏女身中多刀送醫不治，楊姓女兒也身中多刀重傷送醫，蕭男行兇後持刀和警方對峙，母親到場勸說仍無效，最後在對峙2個小時後，才被警方趁隙奪刀制伏，因手筋斷裂送醫戒護治療，詳細行兇原因警方正在調查釐清。

這起兇殺案發生在今天凌晨1點15分左右，平時開計程車的蕭姓男子，去年初和中國籍顏姓女子結婚，並生下1個女兒，但去年底就因感情不睦，加上蕭男有家暴傾向兩人離婚，蕭男曾向家人透露，顏女向他拿了一筆錢去裝潢房子卻不還，因此懷恨在心。

蕭男昨晚要媽媽幫他照顧1歲多的女兒，並說要去找顏女，沒想到今天凌晨1點15分左右，蕭男卻在顏女於大里區益民路一段附近住處的巷口，持水果刀朝顏女和顏女與前夫所生的楊姓女兒身上猛刺，凌晨街頭淒厲的求救聲和叫罵聲驚動鄰居報警。

霧峰分局警方獲報立刻到場處理，發現顏女趴在地上，楊女也受傷坐在地上，行兇的蕭男也坐在地上，並持水果刀抵住腹部揚言：「你們靠近我就刺下去！」警方和救護人員先將受傷的顏女和楊女送醫，顏女因背部中多刀造成氣、血胸，到院前已無呼吸心跳，急救仍不治，楊女也身中多刀，急救後仍在加護病房觀察。

蕭男持續持刀和警方對峙，警方趕緊通知蕭母到場進行親情勸說，但蕭男不為所動，直到凌晨3點半左右，警方見右手受傷流血的蕭男體力不支，一擁而上奪刀將他制伏逮捕，因右手手筋斷裂送醫急救戒護中。

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