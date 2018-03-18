不滿遭同事譏笑 離職女員工夜偷潮牌店報復

張姓離職女員工，多次趁夜潛入曾任職的潮牌店行竊。（記者姚岳宏翻攝）

2018-03-18 10:08

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義商圈一間潮牌服飾店發生連續竊案，警方追查發現竟是38歲張姓離職女員工所為，她持偷偷備份的鑰匙，趁夜多次潛入店內行竊，曾1周內行竊5次，偷走價值25萬元的服飾精品，警循線逮人並搜出大批偷來的贓證物，她竟供稱是曾被前同事欺負，才想出以此方式來報復。

警方調查，張女在職半年期間，因工作欠積極及推銷商品業績不佳，多次遭店內員工譏笑，張女做不下去，去年11月憤而離職，由於她深諳營業狀況，自今年2月開始，多次利用店家打烊後，以在職時私下備份的鑰匙潛入，將店內服飾、精品、彩妝等商品大肆搜刮。

據了解，由於張女自認被大家欺負，行竊竟是為了報復前同事，想讓老闆懷疑店內員工手腳不乾淨，才以「每天偷一點」方式，藉以製造雙方矛盾，偷來的東西都堆放在家裡，並未變賣。

該店員工盤點時發現物品短缺數量驚人，上月底陳姓女店員受老闆委託至派出所報案，員警調閱監視器並經店家指認，發現離職的張女涉重嫌，前往張女住家搜索，查扣大批服飾、精品等贓證物，警詢時張女承認犯行，供稱不滿在職遭欺負，想出以此方法報復，警詢後依竊盜罪嫌將她移送台北地檢署偵辦。

張女行竊過程被監視器拍下。（記者姚岳宏翻攝）

警方在張女住處搜出大批偷來的贓證物。（記者姚岳宏翻攝）

警方在張女住處搜出大批偷來的贓證物。（記者姚岳宏翻攝）