我政府機關系統遭入侵 駭客多來自中國

2018-03-18 00:08

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院及所轄29個單位電腦系統遭到駭客入侵，植入零時差攻擊病毒，司法人員帳號密碼外洩，一名資安專家指出，駭客目的約可分情資秘密、勒索金錢、證明能力等3種，第一種多攻擊政府機關與商業組織，第二種則針對公司行號與個人，第三種屬無差別攻擊，而我國政府面臨最大的駭客威脅，絕大比例來自中國。

該資安專家表示，中國對我國敵意頗深，想方設法利用攻擊政府機關網站，藉以獲取情資，最著名的就是2014年及2016年的電子公文系統遭駭案，當時我國公文全都露卻不知情，直到調查局某部電腦莫名連到非洲某國，追查後始知遭中方入侵。

此外，總統蔡英文2016年上任時，有機會從教育界轉調內閣的人選，多收到病毒郵件，較有警覺性的閣員通知資安處處理，經過調查，攻擊方亦來自中國，惟現仍有少部分未接受檢測，可能成為資安破洞。

本次攻擊司法系統的駭客，究竟來自中方、他國、企業、或個人駭客，目前不得而知，惟司法系統可看到全台2300萬人的戶役政、出入境、通緝等個資，也可窺見判決書結果與進度，甚至可查詢外界看不到的限閱案（如國安案件），若遭有心人濫用，後果嚴重。

就算不是中方所為，影響也很嚴重，一名司法官指出，判決書多在宣判前幾天就寫好，如果完稿後遭到竄改，印出紙本後又未再看一遍，裁判結果就會錯誤；若在審判期間，被告透過駭客得知法官將問什麼問題，心證為何，也可能影響判決。

又或被告在遭法官裁定限制出境前，就知曉結果而決定落跑，影響司法公正甚鉅；甚至不肖業者藉由販賣個資獲利。以上問題都不可輕忽。

本次駭入司法院主機與法院電腦的病毒分為兩個群組，各有7隻跟8隻病毒，屬零時差攻擊（Zero-day attack），意即中毒電腦可讓駭客遠端即時遙控，瞬間成為殭屍，任其擺佈，是駭客的最愛，也是象徵技術水準的重要指標。

該病毒屬於特洛伊型的後門程式，先利用USB、電子郵件、網頁掛碼等方式侵入電腦，到了內網之後，再向外開啟一扇門，讓駭客得以進來存取，形同屠城，為極度惡意的病毒。雖然並非新型態攻擊方式，但因該病毒在本月9日前均未被標示出病毒碼，因此順利躲過防火牆。

一般偵查均可透過IP回溯攻擊者，如果在國外，也能透過司法方式調查端點，不過若該病毒使用洋蔥路由技術隱匿行蹤，追查就較為困難。

駭客若僅竊取帳號密碼，觸犯刑法妨害電腦使用罪358條，最重可處3年徒刑，如變更他人電磁資料，致生損害於公眾，最重處到5年。