「照騙」細腰大奶 80公斤女藥頭落網員警嚇壞了

2018-03-18 00:10

〔記者王捷／台南報導〕吳姓女子疑為吸毒下海賣淫，狂吃停經藥導致內分泌失調，體重直線上升增加快2倍，她擔心身材不好會被男客打槍，只好在論壇上PO「照騙」自稱人瘦奶大1S只要2000元，警方循線逮到她時，發現本人跟照片落差太大、還叼根菸，一點都不像行銷照上的清純女，反而像包租婆，實在嚇壞了，訊後將她依毒品危害防制條例移送法辦。

30歲的吳女，有多項毒品前科，疑似為了籌錢買毒下海賣淫，但是紅潮來時無法上工，遇上毒癮一來她只好吃停經藥接客，她自稱可能吃了停經藥導致內分泌失調、胃口大開，半年不到體重像吹氣球一般，原本不到50公斤的體重，直線上升約80公斤。

吳女擔心身材不好會被市場淘汰，因此都故意用「照騙」拉客，還在論壇自稱人瘦奶大1S只要2000，吸引男客上門，如果男客也有吸毒，吳女也會用以炮換毒的方式，與男客發生性行為，也因為毒與金錢無缺，讓吳女漸漸成為上游的藥頭。

這個月，警方查獲吳女的下游藥腳，循線得知發現吳女都以網咖為家，最後在吳女的網咖包廂內起出1包毒品，吳女被逮後，警員發現本人與照片落差，有點懷疑，不過吳女卻辯解，照片又沒有註明是本人，目前警方還在循線追查毒品源頭，並懷疑吳女可能有跟其他應召站業者配合，正在擴大偵辦。

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