被討錢LINE只回貼圖 她遭逼賣淫近1個月

2018-03-18 00:01

〔記者王捷／台南報導〕小琪（化名）在2年前與黃姓女子等人一起出去玩，不管唱歌、吃飯一路上都有黃女友人出面付錢，豈料事後黃女翻臉，向小琪追討3萬多元費用，但小琪只用貼圖回應，讓黃女氣炸約小琪出面談判，黃並找來男友當馬伕，逼迫小琪援交還債，若業績不好，還會被打，最後小琪還完債重獲自由，向警方報案，台南地院以妨害風化罪，判處黃女10個月徒刑、黃的男友則是1年徒刑。

2年前的10月剛滿18歲的小琪，欠下黃女3萬多元，黃女疑似不滿她向小琪討錢時，小琪都用貼圖回她，要小琪出面到五金百貨談判，當時黃女找來男友、小弟到場，把小琪載到永康的租屋處，見面就甩她巴掌，要她向打工的店家先預支薪水，如果做不到就去援交還債。

小琪無法預支薪水，因此答應援交還債，判決書指出，小琪自稱遭到控制，黃女及小琪用手機交友軟體，散播援交訊息，以一次性交易2000到3000元的價格，由黃的男友當馬伕，外送小琪到中西區、安平區與永康區的旅館援交，小琪得到的錢全數交給黃女，如果每天沒有援交3或4個客人，黃女就會甩她巴掌，或拿愛的小手打她的大腿內側。

直到11月中，小琪才順利還完債，離開黃女掌握後，到市區的分局報案，警方獲報後申請搜索票，到黃女租屋處逮人，原本檢方懷疑黃女可能涉嫌人口販運罪嫌，不過在小琪自稱遭到「控制」的期間，她有拿到手機，也能自行從旅館離開，法官認為這段期間小琪有求救的機會，因可能沒有控制的問題。

不過黃女及男友媒介小琪援交證據確實，一審依妨害風化罪嫌處黃女10月徒刑，黃的男友則是處1年徒刑，全案仍可上訴。