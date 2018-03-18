停職「屏」傳…獅子鄉長孔朝收回扣80萬 二審逆轉判7年半

2018-03-18 00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣已有9個鄉鎮市首長官司纏身，部分更停職由縣政府派員代理，國民黨籍的前獅子鄉長孔朝去年8月涉貪收賄案，屏東地院一審判決孔朝無罪，但本案經高分院二審，出現180度大轉變，孔朝日前遭判處7年半徒刑、褫奪公權5年重刑，縣政府昨天指派代前鄉代主席伍慶隆代理鄉長。

檢方調查，當時連任獅子鄉長的孔朝，在民國99到104年間，與當時的鄉公所代理財經課長盧學賢及技士黃春山勾結工程包商，不但圍標，孔朝還透過「白手套」盧、黃二人，向得標包商索取工程回扣，孔朝、盧學賢及黃春山都被依違反貪污治罪條例及政府採購法等罪起訴，另有多名涉案包商坦承行賄獲緩起訴。

法院審理期間，盧、黃坦承部份犯行，分別交付271萬及228萬元不法所得，孔朝則從頭至尾矢口否認犯行；去年7月，盧學賢疑因涉案壓力太大，在家仰藥輕生。不過，去年8月屏東地方法院認定孔朝涉貪證據不足，判絕無罪，黃春山則判刑4年8個月，褫奪公權4年，2人不服再提上訴。

本月1日二審判決結果卻出現大翻轉，高分院撤銷孔朝原本於「99年度獅子鄉農路改善工程」中收受柯姓包商賄賂的無罪部分，認為孔朝為觸犯收受賄賂罪的共同正犯，處有期徒刑7年半，褫奪公權5年，沒收犯罪所得80萬元，黃春山刑責則維持原判。

判決書指出，盧學賢曾以「插花插在前面」等語暗示柯姓包商提早向孔朝行賄，以圖工程得標，柯交付現金給盧後，盧再將80萬元置於茶葉禮盒轉交孔朝，豈料拿錢的承諾卻不算數，後來工程由另名包商得標，柯姓包商憤而赴鄉公所找孔朝理論，經協調後，孔朝指示陳姓包商兩度支付30萬、50萬元予柯。

屏東縣本屆已有前後任、代理的11名鄉鎮市長涉弊或賄選，官司纏身，藍綠比率參半，更有不少人停解職，不論補選或派代，都有可能在空窗期讓鄉政空轉，絕非縣民之福。

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