3/17 大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！

2018-03-17 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月17日）開獎的第107000022期大福彩頭獎、大福獎都摃龜；第107000066期今彩539，頭獎也摃龜。

第107000022期大福彩中獎號碼為：「02、03、06、18、23、33、39，特別號：25」，頭獎摃龜；貳獎3注獲得，每注可得25萬元；參獎共136注獲得，每注可得4000元；肆獎共2672注獲得，每注可得400元；普獎共1萬8956注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎14注獲得，每注可得10萬元。

第107000066期今彩539中獎號碼為「08、14、26、36、39」，頭獎摃龜；貳獎共190注獲得，每注可得2萬元；參獎共6974注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5761注獲得，每注可獲得50元。

第107000066期39樂合彩中獎號碼為「08、14、26、36、39」，四合摃龜；三合共239注獲得，每注可得1萬1250元；二合共7675注獲得，每注可得1125元。

第107000066期3星彩中獎號碼為「424」，正彩共50注獲得，每注可得1萬2500元。

第107000066期4星彩中獎號碼為「9030」，正彩共5注獲得，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」