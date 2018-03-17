水泥墳墓封屍案》嫂爆小姑與夫亂倫埋殺機

2018-03-17 22:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕張姓女子殺害葉姓小姑後，聲稱怕「屍臭」以水泥封屍，手段兇殘，據了解，張女覺得自15年前住入小姑家後，葉女一直沒給她好臉色看，1年多前從小孩口中得知，老公曾跟小姑亂倫嘿咻3次，結束後小姑會給老公錢，當時她吞忍不問，但心中早已種下殺機。

據悉，張女供稱，1年多前，老公酒後跟8歲孩子說，曾跟小姑發生親密關係3次，結束後小姑都會給老公錢，她隱忍沒追問老公真相，去年5月，小姑二度打電話到她娘家，要娘家的人接她回去，那時她第一次起了殺機，買好封箱的透明膠帶，打算封住小姑的口鼻讓她窒息而死，最後考量到2個孩子而作罷。

檢警調查，本月11日，葉女三度打電話給娘家哥哥，要哥哥把她帶回家，13日上午，張女跟哥哥聯絡後得知此事，再也掩藏不住心中怒氣，先將2幼子送往學校，返家後再等習慣早上洗澡的葉走出浴室，以「兩人聊聊」為由，騙葉到客廳壓制在地，再拿出預藏膠帶打算勒住葉脖子，卻因頭髮濕滑以致於無法緊勒，葉奮力反抗咬住張左手小姆指回擊，張痛得拿起桌下的啞鈴恫稱：「不鬆口我就打妳。」未料葉鬆口，仍被張打爆頭。

據指出，張女從水泥袋上學到調和水泥方法，前後花了3天將完成水泥塚，而張夫則表示對此案不知情，願接受測謊、採跡證，目前暫列證人。