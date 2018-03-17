富少酒駕撞死孝子沒和解判1年8月 死者家屬：遇到恐龍

2018-03-17 19:23

〔記者王捷／台南報導〕台南市永康區26歲富少林聖凱，前年12月6日開BMW轎車撞翻一輛小貨車，害35歲小貨車駕駛蕭建元傷重送命。台南地院法官考量林聖凱年紀尚輕、素行尚佳，雖尚未與被害人家屬達成和解，依公共危險罪判處1年8個月徒刑，全案可上訴，不過家屬認為林聖凱判決是輕判，相當不滿，在臉書上PO文稱是遇到了瀕臨絕種的恐龍，見證台灣奇蹟，面對恐龍問題，台南地院行政庭長蔡雅惠沒有接電話。

判決書指出，26歲的林聖凱在2016年12月6日凌晨，在夏林路餐廳喝紅酒，由友人駕車載返家休息，但當天11時又駕駛BMW轎車出門，中午12時40分行經永康區富強路二段由南向北行駛，突感到暈眩，失控撞上對向小貨車，撞擊後林急踩煞車，打方向盤扳回原車道卻撞上民宅鐵門。

蕭建元駕駛的小貨車翻覆，雙下肢壓砸傷、左小腿開放性骨折、多處骨折併陰囊血腫等傷害，經送醫急救後，仍急救無效死亡。一審時法官認為，林聖凱無前科、犯後配合調查且坦承犯行，符合刑法第62條自首規定減輕其刑，依公共危險罪判1年8月徒刑，蕭建元死後，蕭家領取強制汽車責任保險金200萬元，但與林家經過4次調解仍沒有共識。

不過蕭建元的家屬，對此判決不滿，家屬PO網認為，林聖凱車禍後沒有主動叫救護車，到靈堂參拜都是短褲加拖鞋，這樣也能稱作有悔意？他諷刺，以為家人一生中不會如此幸運，沒想到真的中大獎了，讓家人見證到了台灣奇蹟、遇到了瀕臨絕種的恐龍。

另外，家屬質疑，幾次和解都未談成，歷年法院判決酒駕肇事致人受傷未和解，判都有1年以上，撞死人有和解判都有2年以上，但林聖凱竟然僅判1年8個月，實在太輕了，但對於恐龍的問題，台南地院沒有回應。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆