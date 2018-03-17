女騎士自摔被輾斷手 掙扎爬起畫面驚悚

吳姓女子騎機車自摔倒地。（翻攝網路）

2018-03-17 18:39

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林斗六市吳姓女機車騎士14日騎機車疑因超車不慎撞路燈，造成左臂開放性骨折，有民眾將她掙扎起身畫面PO網呼籲網友為她集氣祈福，但警方深入追查，發現女子自摔後又被後車輾過才造成嚴重傷勢，今天下午將拖車劉姓司機約談到案，依肇事逃逸函送法辦。

吳姓女子14日上午8時許騎車沿斗六市文化路由西向東行駛，疑超車不慎撞上路燈，人車倒地，她全身是血在路上掙扎一陣子後，翻身站起走到路旁坐下，過程被後方車輛行車記錄器拍攝下來。

民眾將這段畫面上傳網路，由於影片中女子手臂明顯不規搖晃，彷佛只剩一層皮連著前臂，相當驚悚，網友發起集氣祈福。

這起原以為是單純自摔受傷車禍，經斗六警分局深入調查，發現女子倒地後疑遭後方拖車輾壓，才造成如此嚴重傷勢，經比對監視器，今天下午將拖車司機約談到案，雖劉姓司機否認有輾壓女子，但警方偵訊後仍將劉姓司機函送。

斗六警分局副局長李仁表示，車禍事故發生後，吳姓女子也向警方表示是自撞摔倒，不記得有無被車輛輾過，但承辦員警研判自摔不可能造成如此嚴重傷勢，深入調查，希望還給傷者一個公道。

據了解，吳女目前仍在加護病房治療，傷勢相當嚴重，女子手臂能否保住，還有待觀察。

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