毒販攜毒搭計程車 害無辜司機一併被送辦

2018-03-17 18:23

〔記者邱俊福／台北報導〕一名林姓毒販，本月初攜帶含有MDMA毒品成分的蔓越莓汁搭乘計程車時，遇北市警大安分局新生南路派出所攔查，竟堅稱毒品非其所有，讓警方只好將林嫌與運匠一起送辦，警方經持續追查，今天宣布破獲林嫌在新北市的毒窟，逮捕林等5人到案。

警方說，本月3日凌晨1時許，在辛亥路與建國南路口，攔查到林嫌乘坐在計程車後座未繫安全帶，員警請其下車盤查時，聞到林嫌身上有濃厚毒品氣味，檢查車輛發現右後車門置物處有一透明夾鏈袋，袋內裝著8個小玻璃瓶，每瓶約27公克的蔓越莓汁，經員警鑑驗後發現蔓越莓汁內均含二級毒品MDMA。

當時，林嫌全盤否認毒品是其所有，即便員警說：「司機說你是第1位乘客…」「你不要害司機喔…」，林嫌仍不鬆口，警方便將林嫌與蔡姓計程車駕駛均依毒品移送檢方偵辦。

警方為追溯真相積極調查，鎖定林嫌在新北市中和區出租樓中樓住宅作為「毒窟」，先以通訊軟體與買家聯繫，再與簡姓藥頭輪流，以搭乘電梯至地下室後沿車道步行至一樓的方式，交付毒品予買家。本月14日警方前往查緝，當場查獲簡姓藥頭與鄒姓買家正在交易，隨後搜索其住處時，除查獲林嫌外，一併查獲同住於該址之陳姓、王姓情侶施用持有毒品。訊後，警方將5名犯嫌均依毒品移送檢方偵辦。

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