水泥墳墓封屍案》死者大哥任保全 少與同事有互動

2018-03-17 17:16

〔記者劉慶侯／台北報導〕新北市葉姓女子慘遭大嫂殺害並用水泥封屍，葉姓死者的哥哥目前在東京都保全公司任職，派駐在台北市中山區中山北路某綜合型大樓擔任保全員，平日負責管理車道口車輛進出，由於到職僅年餘，又常是單人單崗，因此少與同事有互動。

據葉男的同事表示，這棟大樓因平日人車進出流量大且頻繁，保全員各有設定單人崗位，因此同事間難有交集，大家泰半多是點頭之交。

他表示，葉男今日是表訂的休假日，並非因故請假。對於葉男家中發生遽變也表示難以置信。