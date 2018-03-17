抓蛇把玩拍照放臉書 男違反野生動物保育法送辦

2018-03-17 15:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣25歲彭姓男子，把一尾保育類野生動物黑眉錦蛇抓起把玩，並將玩弄蛇的過程拍照上傳自身臉書，保七總隊刑事警察大隊員警網路巡邏發現，將其依違反野生動物保護法送辦。

苗栗地檢署檢察官認為彭男已構成騷擾野生動物行為，姑念他無前科，且拍照完後即野放，情節尚屬輕微，告誡後不起訴。彭男因一時好玩，被送法辦，嚇得向檢警表示「以後不敢了！」

苗栗縣政府農業處表示，黑眉錦蛇為行政院農委會公告之第3級保育類野生動物，未經主管機關許可，不得任意獵捕、騷擾及虐待。

農業處指出，黑眉錦蛇，無毒，因眼睛有黑色紋線而得名，身體顏色以橄欖黃為主，前段多黑色菱形斑紋，後段則為黑、白紋路間隔，以鼠類為主食，也會捕食鳥類、蝙蝠、青蛙、鳥蛋等；由於主要分佈在2000公尺以下地區，棲地與人類生活範圍重疊，常出現在民宅附近，也因過度捕捉，數量大量減少。

彭男於去年6月13日，在苗栗縣三義鄉1間木雕木工廠內，發現一尾黑眉錦蛇，把蛇抓起把玩，並將玩弄蛇的過程拍照上傳自身臉書。

保七刑大員警網路巡邏發現，擷取彭男臉書照片，送國立屏東科技大學研究發展處野生動物保育服務中心鑑定，確定彭男玩弄保育類野生動物黑眉錦蛇，將彭男送法辦。

檢方表示，當彭男接獲警方傳訊時，驚恐不已，坦承因一時好玩才觸法，且拍完照後，就把蛇野放，強調「以後不敢了！」