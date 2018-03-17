駭客入侵司法系統25單位 判決書恐被竄改

司法院系統遭到駭客入侵，據悉各組織的帳號遭到竊取，最嚴重的情形就是判決書被竄改，資安顧問已開始清查。（資料照）

2018-03-17 14:41

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院主機日前遭到駭客入侵，植入數個惡意後門程式，駭客可遠端存取法官等司法院所轄組織的帳號密碼，司法院獲悉後緊急掃毒並加強防火牆，預定下禮拜全面更換帳密，據悉，帳號遭到竊取，最嚴重的情形就是判決書被竄改，資安顧問已開始清查。

不過，一名資深法官表示，判決仍以紙本為主，宣判後才會把電子檔上傳司法院系統，因此就算網路上的判決遭到竄改，仍不影響實體判決內容。

據了解，該病毒是全新的後門病毒，今年1月經由台南地院的電腦教室入侵司法院內網，再駭進司法院主機，竊取司法人員的帳號與密碼，埋伏數月之後，駭客於本月7日聯合司法院與台南地院的殭屍電腦，大舉攻擊台北地院主機。

台北地院遭攻擊後，立刻追查攻擊來源，未料竟是來自司法院，司法院資訊處獲悉後立刻請資安顧問進駐追查，確認遭駭，兩天後即3月9日，趨勢科技才發布新的病毒碼。

目前司法院的下轄法院幾乎全部遭駭，包括新北、台北、台南、花蓮地院、高雄高分院、最高行政法院等25個單位，均受到影響，資訊處已逐步掃毒，正在確認感染範圍，預計下星期全面更換帳號密碼，並觀察有無變種病毒。

資訊處表示，法院的電腦教室多是舊型電腦，為資安漏洞，本次遭駭的作業系統為安全防護較弱的XP，未來將採取兩方案改善，一是全面更新作業系統，但較耗錢，另一是把電腦教室的電腦全數改為單機，避免中毒。

資安顧問追查駭客IP，發現對方利用中歐主機當跳板，目前無法證實究竟是否來自中國或那些國家，司法院已把相關事證送交行政院資安會報，至於未來的刑事追查，不排除聯合調查局等單位一同處理。

司法院表示，對駭客的作為感到「耐人尋味」，且為何大肆攻擊台北地院導致行蹤曝光，是否有嗆聲意味？司法院也難以判斷。