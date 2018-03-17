水泥封屍案件屢傳 被害者年紀最小僅4歲

2018-03-17 15:41

〔記者湯世名／綜合報導〕新北市新莊區今天驚傳發生水泥封屍案，葉姓女子慘遭大嫂殺害後以水泥封屍，回顧過去社會矚目的重大刑案，以水泥封屍的殺人手法，其實並非首次發生，在過去類似殺人命案中，年紀最小的被害人只有4歲，女童慘遭虐殺後封屍在水泥中，此外，還有彰化縣鹿港的姊弟戀，婦人慘遭小男友殺害後塞入鐵桶後灌入水泥封屍，手段兇殘。

資深員警回憶，8年多前，彰化縣鹿港鎮一名45歲的離婚婦人與29歲的男子發生姊弟戀，因男子常酒後毆打女方，女方想要分手，兩人不斷發生爭吵，兩人通電話時，男子聽到對方的友人在旁邊嘲笑他是「小狼狗」（意指小白臉），男子憤而將女友押回住家，重擊頭部打死她，再將屍體裝桶、灌水泥後棄屍山崖。

4年前發生在桃園縣的鐵桶水泥封屍案，男子不滿友人催討債務，夥同多人假冒刑警將友人押走，向家屬索討1000萬元贖金但未成功，竟將友人打死後裝在鐵桶，再以水泥封住丟入水池棄屍。

2010年發生在桃園的角頭殺女兒命案，只因為6歲女兒吃飯太慢，失手打死女兒，埋屍在鐵皮屋的水泥地，手段兇殘。

2006年基隆驚爆4歲女童被水泥封屍命案，一名婦人因案入獄，將4歲女兒交給同居人照顧，不料女童慘遭母親的同居人殺害，女童失聯一年多後，婦人向警方求助尋人，警方才發現女童早就被打死，還以水泥封屍。這也是歷來水泥封屍案中，年紀最小的被害人。