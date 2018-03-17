陳喬恩疑遭同居男友割喉命危 現場黑土狗也遭砍受傷

2018-03-17 14:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕新莊區驚傳男子李國琳與同居女友陳喬恩爭吵後，雙方分持菜刀、水果刀互砍，陳女持刀被打落後，遭李嫌割喉，李嫌疑畏罪，持菜刀割了自己脖子後，報案指稱2人相約自殺，但警方從現場一把砍斷的水果刀，懷疑發生嚴重爭吵，警方調查，目前李女仍命危，病情不樂觀，李男救治後，已能言語，警方目前亟待他傷勢穩定，就訊還原案情，不排除是李男殺害陳女；而案發的頂樓加蓋屋內，還留有一隻陳女飼養的黑土狗，背部遭砍傷待救。

新莊警分局光華派出所調查，今天上午9點49分獲報，新莊區四維路197巷發生男女受傷，報案人指稱「不想死了，兩個人都割喉自殺」，消防、警方到場，現場血跡斑斑，屋內、客廳及樓梯間都有血跡，女子倒在臥室、男子倒在客廳，頸部都有刀傷，其中女子傷口見到氣管，失去生命徵象，連同頸部有7公分的李男都送往亞東醫院急救；陳女雖救回，但仍未脫險，李男救治後，已能言語，仍待他病情穩定偵訊。

新莊警分局專案小組研判，45歲的李男不排除激烈口角，刺殺同居的50歲陳女後，畏罪割傷脖子，辯稱2人都割喉自殺，鑑識人員採證時，在屋內發現一把斷裂的水果刀，懷疑就是殺傷陳女凶器，警方另在客廳，發現一隻受傷的黑土狗，懷疑是陳女飼養，因黑土狗有飼主，新北市動保處人員已到場，介入包紮，仍待病情穩定，將受傷犬隻送醫。

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