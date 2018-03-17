一中商圈ATM狂操作 車手狂奔200公尺被警逮

2018-03-17 14:24

〔記者許國楨／台中報導〕柯姓車手昨天一早自台南搭車北上台中後，直接殺到一中商圈一處ATM前，按詐團上手指示轉帳事宜不斷重複操作機台，期間因神情緊張不時左顧右盼，詭異舉止被巡經警網盯上盤查，當場起出人頭帳戶存摺、提款卡7等證物時，柯男因心虛竟一把推開員警轉身拔腿狂奔，但跑了約200公尺還是被警方追上制伏，當街逮捕。

台中市第二分局育才派出所警員楊健群、吳鎮忻昨上午巡經一中商圈內的尊賢街時，看到頭戴白色鴨舌帽、黑色口罩、身背黑色斜背包的25歲柯姓男子，不斷重複操作水利會辦公室前的ATM，因神情緊張、不時左顧右盼，行徑十分可疑，警方直覺可疑上前盤查。

柯男一開始假意配合警方察看包包內物品，不料當警方從其包包內取出多本存摺、數張提款卡及工作手機後，柯男一時心虛竟一把推開員警轉身拔腿狂奔，雙方在大街上演追逐戰，最後柯男跑了約200公尺仍在巷弄內遭警方逮捕，經清點柯男包包內物品，共查扣人頭帳戶存摺11本、提款卡7張、交易明細5張、工作手機1支。

柯男供稱，因無業日前在臉書的求職社團看到徵人廣告，進而加入詐騙集團擔任車手，每天持提款卡至ATM轉帳至指定帳戶，獲取3到4千元不等的收入，原以為工作內容不用提領現金不會被發現，沒想到卻因操作ATM時太緊張露餡，擔任車手至今還沒賺到錢反而先進了警局。

警方則在訊後將全案依詐欺罪嫌送辦，並繼續追緝上游共犯及幕後詐團。

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