建設公司小開被通緝 攜上膛槍帶妹趴趴走栽了

2018-03-17 13:10

〔記者許國楨／台中報導〕李姓年輕人是苗栗一家建設公司的小開，因詐欺等案被通緝後，唯恐被當地警方查緝避走台中租住，經濟來源則由家裡暗中資助，平日開車帶女友四處趴趴走還攜槍防身，上週三因自小客違停遇警攔查，除通緝身分曝光，連槍彈都露餡，結束二年多的逃亡生涯。

台中市警局保安大隊第一中隊中隊長黃欽洲當天傍晚帶班巡經北平路時，發現一輛福斯自小客違停，上前勸導，此時28歲的李姓駕駛在警方盤查時言詞閃爍、神色慌張，警方直覺有異，請他出示證件檢視，他表示未帶證件，卻謊報他人身分想矇混過關。

經警方使用小電腦比對直接識破，查出李男目前因詐欺、侵占、偽造有價證劵等三案被苗栗檢方通緝，搜身時赫見其隨身包包內竟藏放一把改造手槍，又在左褲袋搜出子彈一顆，由於手槍已上膛，讓警方捏了把冷汗，所幸盤查時落實警戒分工，讓對方無可趁之機，及時防止可能危害發生。

李男供稱，因案在二年多前被通緝，唯恐當地警方上門查緝，才避走台中租住，平日則打零工為生，但警方發現他身上還有一萬多元現金，全身一身行頭，還能開車搭載女友四處遊山玩山，李男才坦認是苗栗一家建設公司的小開，逃亡期間的經濟來源全都由家中資助。

且因害怕仇家找到，才會透過管道購槍把玩防身，買來時曾在苗栗苑裡旁墳墓山區試打過3發子彈，所以剩下2發子彈，但警方對其說詞持保留態度，訊後將全案依槍砲等罪嫌送辦並將他解送歸案，同時進一步追查槍枝來源。

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