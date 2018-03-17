下整天雨衛生紙卻沒濕？ 派出所所長智取毒蟲

2018-03-17 00:18

〔記者王捷／台南報導〕16日凌晨天空還飄著毛毛雨，蔡男遇到警方攔檢裝醉，將手上裝有毒品、吸食器的菸盒扔出，由於當時來不及錄影，蔡也抵死否認菸盒是他所有，原本讓警方沒轍，打算放過蔡男，但所長莊世雄接過菸盒一摸，看到菸盒與盒內包裹吸食器的衛生紙沒有濕，立刻大喊支援回頭逮捕蔡男，原因是因為下了整天雨，菸盒、衛生紙卻沒有濕，一定是蔡男當場丟棄，用簡單的邏輯讓蔡男啞口無言。

市區某條暗巷中，最近疑有毒品交易狀況，由於目前還沒有蒐證完全，警方只能在附近加強巡邏，16日凌晨警方發現蔡男從巷子內騎車出來，由於這段時間是吸毒人口常出現的時段，因此警方才開車尾隨蔡男，伺機將蔡男攔下盤查。

沒有任何前科、20多歲的蔡男，被攔下後故意裝做酒醉，順手丟出一包菸盒，警員眼尖看到後，質問到底丟出什麼東西？蔡男則是裝傻說，喝醉酒不曉得，所長莊世雄撿起菸盒，發現裡面還有安毒，玻璃吸食器則是以衛生紙包裹，莊世雄問蔡男到底是誰的？不過蔡男否認菸盒是他剛剛丟棄。

不過莊世雄發現，菸盒的紙製外殼沒有濕，盒內包裹吸食器的衛生紙也是乾的，莊世雄向蔡男解釋，下了一整天雨，菸盒卻與衛生紙卻沒有濕，如果不是蔡男丟的？又是誰丟的？蔡男被問到無話可說，最後坦承自己持有毒品，訊後警方將他依毒品罪嫌移送法辦。

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