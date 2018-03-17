照顧癱母沒得睡染毒？ 「孝子」還掰媽媽已死絕對戒…

2018-03-17 00:14

〔記者王捷／台南報導〕周姓男子疑似有毒品交易，警方持搜索票15日到台南東區一處老公寓逮人，警方在他身上起出3小包安毒，但他否認販毒，哀求自稱「孝子」，因為沒錢請看護照顧半癱母，3年來辭去工作24小時照顧老母親，每天睡不到2小時，最後才染上毒癮，母親過世後他發誓要戒毒，這次被抓絕對會戒掉毒癮，但警方查證發現，周男母親根本沒過世！

警方今年初從一起毒品案件發現，周男住的老公寓出入複雜，他疑似販毒，警方蒐證完後申請搜索票，要到周男租屋處攻堅，周遭卻沒有適合的埋伏地點，正巧周男室友返回，警方趁勢進入周男家中。

警方發現桌上擺了安毒吸食工具與3小包毒品，但周男抵死否認販毒，只承認轉讓毒品給室友吸食，還向警方苦苦哀求，不要辦他販賣毒品，他是為了母親才染毒。

快40歲的周男自稱，原本在做裝潢工程，月入4萬多，豈料3年多前母親因病半癱，他無法支付每個月2萬多元的照護員開銷，決定辭掉工作，全天24小時照顧母親，還要想辦法兼職賺錢，3年來幾乎每天只睡2小時，精神壓力很大。

周男說，得知有朋友在賣安毒，他一吸染上毒癮，現在母親過世了，他決心要戒毒，一定會配合警方供出上游，拜託不要辦他販毒。

起初警方很同情周男，但用戶政資料一查，發現周家有10個兄弟姊妹，目前周母在台北由大姊照顧，戳破他編的精彩故事，訊後將他依毒品危害防制條例移送法辦。

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