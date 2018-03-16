3/16 大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2018-03-16 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月16日）開獎的第107000026期大樂透，頭獎摃龜；第107000065期今彩539，頭獎也摃龜。

第107000026期大樂透中獎號碼為：「03、14、16、17、43、46，特別號：04」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共24注獲得，每注可得7萬9061元；肆獎共75注獲得，每注可得1萬6264元；伍獎共1636注獲得，每注可得2000元；陸獎共2120注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬3698注獲得，每注可得400元；普獎共2萬8871注獲得，每注可得400元。

第107000026期49樂合彩中獎號碼為「03、14、16、17、43、46」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共71注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3360注中獎，每注可得1250元。

第107000065期今彩539中獎號碼為「02、15、16、28、37」，頭獎摃龜；貳獎共219注中獎，每注可得2萬元；參獎共7156注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5867注中獎，每注可得50元。

第107000065期39樂合彩中獎號碼為「02、15、16、28、37」，四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共181注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7024注中獎，每注可得1125元。

第107000065期3星彩中獎號碼為「640」，正彩共47注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000065期4星彩中獎號碼為「8021」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」