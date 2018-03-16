女子參加2天1夜研習營 酒醉慘遭狼同事性侵

2018-03-16 22:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名48歲男子，被控與服務單位參加2天1夜的研習營，卻對酒醉女同事性侵，女子睡夢中驚醒拒絕，他邊做邊喊「寶貝你好棒，我好愛你」，新北地院今依乘機性交罪判這名惡狼有期徒刑3年4月，可上訴。

判決指出，前年3月，男子與同事一起到台中參加研習營，其中一名女同事喝了5、6杯高粱酒後，不勝酒力被其他女同事攙扶回房，男子趁房門未鎖，偷偷溜進女同事房間，趁女同事酒醉無力反抗之際，脫去女同事襯衫、內衣褲、撩起長裙，乘機性侵得逞。

女子指控，醒來時發現男子上半身赤裸趴在她身上，而她全身上下只剩一條裙子，她因喝醉沒力氣反抗，有跟對方說「不要」、「不喜歡」，但男子還是繼續做，還說「寶貝你好棒，我好愛你」，她心裡只覺得很噁心，希望一切能趕快結束。

審理時，男子辯稱，僅有撫摸女子胸部及身體，對方當時意識清楚且主動，他雖然想要跟女子發生親密關係，但卻因「喝酒無法勃起」，所以抱著女子躺著休息，女子的指述都是和家人討論過的內容，目的是要入他於罪。

法官勘驗兩人的LINE訊息，發現女子曾傳訊問「你那天已經超過了，就是做愛這件事…我沒有辦法接受這種關係」、「你有沒有梅毒或愛滋」、「有沒有射」，男子沒否認還回稱：「沒有性病」、「已經結紮」等語，認定男子趁女子酒後對其性侵。

法官認為，因事發隔天還有研習會，女子須上台報告業務推展狀況，且為維護名譽隱私，第一時間未尖叫求救並不違背常理，痛批男子事後仍否認犯行，不見悔意，並未與女子達成和解，因此判他徒刑3年4月。

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