球友倒地失去心跳 消防局資深救護教官即刻救命

2018-03-16 21:03

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣年近半百、曾因心肌梗塞放過心臟支架的廖姓男子打網球時突然病發，瞬間倒地，失去生命跡象，所幸球友中剛好有新竹縣政府消防局資深救護教官廖奕棋在場，他立刻對廖男做CPR，鎮定請旁報警，並指揮趕抵的救護員使用自動體外電擊器（AED），成功讓廖男恢復心跳，及時送醫開刀，把人從鬼門關前救回。

「從事消防工作近30年，第一次遇到目擊OHCA（到院前心肺功能停止）！」廖奕棋回想事發當時，其實是心有餘悸的。

廖奕棋説，他有打網球習慣，當天首次跟對方一起打球。4個人打到第2局，廖男無預警倒下，先是抽搐、肢體呈不正常放電的攣縮狀態。他起先以為對方有癲癇，後來看到廖男臉色發黑、呼吸不對，立刻衝上前按壓脈搏，發現已無生命徵象，立刻給予CPR搶救。

在現場一片慌亂中，廖奕棋鎮定邊做CPR，邊指揮旁人分別通報消防局和警察局派員到場救護和維安交通。

消防救護員抵達後，廖奕棋立刻指揮使用AED電擊廖男2次，終於讓廖男恢復自主心律，送到醫院時不僅恢復意識，甚至已能正常對談。

縣府消防局說，廖奕棋目前是竹北分隊的小隊長，也是消防局最資深的救護教官，從事消防工作27年，是內政部消防署第一期教官班結訓，取有高級救護技術員的證照。

廖奕棋平時對外救護宣導時，就一再強調現場CPR的重要性，因為心跳停止如果沒有及時處理，4到6分鐘腦部就會因為缺氧而受損，10分鐘後腦死，但萬萬沒想到自己在清晨運動中，球友竟發意外，他很慶幸自己能把宣導化作實戰經驗，把人救回來。

但他也直言，這樣的經驗最好不要再有第二次，他希望身邊的人們都平安！