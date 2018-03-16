球友倒地失去心跳 消防局資深救護教官即刻救命

2018-03-16 21:03

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣年近半百、曾因心肌梗塞放過心臟支架的廖姓男子打網球時突然病發，瞬間倒地，失去生命跡象，所幸球友中剛好有新竹縣政府消防局資深救護教官廖奕棋在場，他立刻對廖男做CPR，鎮定請旁報警，並指揮趕抵的救護員使用自動體外電擊器（AED），成功讓廖男恢復心跳，及時送醫開刀，把人從鬼門關前救回。

「從事消防工作近30年，第一次遇到目擊OHCA（到院前心肺功能停止）！」廖奕棋回想事發當時，其實是心有餘悸的。

廖奕棋説，他有打網球習慣，當天首次跟對方一起打球。4個人打到第2局，廖男無預警倒下，先是抽搐、肢體呈不正常放電的攣縮狀態。他起先以為對方有癲癇，後來看到廖男臉色發黑、呼吸不對，立刻衝上前按壓脈搏，發現已無生命徵象，立刻給予CPR搶救。

在現場一片慌亂中，廖奕棋鎮定邊做CPR，邊指揮旁人分別通報消防局和警察局派員到場救護和維安交通。

消防救護員抵達後，廖奕棋立刻指揮使用AED電擊廖男2次，終於讓廖男恢復自主心律，送到醫院時不僅恢復意識，甚至已能正常對談。

縣府消防局說，廖奕棋目前是竹北分隊的小隊長，也是消防局最資深的救護教官，從事消防工作27年，是內政部消防署第一期教官班結訓，取有高級救護技術員的證照。

廖奕棋平時對外救護宣導時，就一再強調現場CPR的重要性，因為心跳停止如果沒有及時處理，4到6分鐘腦部就會因為缺氧而受損，10分鐘後腦死，但萬萬沒想到自己在清晨運動中，球友竟發意外，他很慶幸自己能把宣導化作實戰經驗，把人救回來。

但他也直言，這樣的經驗最好不要再有第二次，他希望身邊的人們都平安！

  • 廖姓男子運動中突然倒地失去生命跡象，所幸球友中有縣府消防局資深救護教官廖奕棋（右）在場，及時給予CPR搶救。（新竹縣政府消防局提供）

    廖姓男子運動中突然倒地失去生命跡象，所幸球友中有縣府消防局資深救護教官廖奕棋（右）在場，及時給予CPR搶救。（新竹縣政府消防局提供）

  • 新竹縣政府消防局資深教官廖奕棋（中）在救護員趕抵球場後，指揮如何使用AED搶救倒地且失去生命跡象的球友。（新竹縣政府消防局提供）

    新竹縣政府消防局資深教官廖奕棋（中）在救護員趕抵球場後，指揮如何使用AED搶救倒地且失去生命跡象的球友。（新竹縣政府消防局提供）

  • 新竹縣政府消防局資深救護教官廖奕棋。（新竹縣政府消防局提供）

    新竹縣政府消防局資深救護教官廖奕棋。（新竹縣政府消防局提供）

  • 廖姓男子經新竹縣政府消防局竹北分隊小隊長廖奕棋與光明救護分隊接力及時搶救後，終於恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察中。（新竹縣政府消防局提供）

    廖姓男子經新竹縣政府消防局竹北分隊小隊長廖奕棋與光明救護分隊接力及時搶救後，終於恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察中。（新竹縣政府消防局提供）

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