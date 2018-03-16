虐死4歲女童！狠男掰死者託夢 罪推母親「人是她打的」

24歲男子莊嘉億（中）涉嫌虐死同居人4歲女兒。（資料照）

2018-03-16 19:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕25歲男子莊嘉億與其母親受邱姓女友託付，照顧因毒品案入獄女友的4歲女兒，卻持鐵棍虐打女童致死，莊男羈押看守所期間，遞狀自白女童「託夢」給他，指稱打人的是媽媽，後來又說因虐童被獄友欺負，才會說媽媽是犯嫌，其實「母子都有動手」，莊母否認稱「問心無愧」，檢方檢視細節兜不攏，但因莊母也阻撓社工查訪釀成女童死亡悲劇，檢方今依涉犯殺人罪將莊家母子雙雙起訴。

莊男去年11月收押於台北看守所，沒多久便向地檢署遞狀爆料，媽媽踩著女童的腳害她骨頭竄出，女童才會死亡，後來又坦承為了避免被獄友「欺負」，才會指是媽媽害命，之後又改口說：「母子都有動手」，莊母則否認有出手打女童。

檢警調閱醫院監視器，發現莊男在母親陪同下把女童抱進急診室，向醫護人員謊稱女童發生嚴重車禍，填寫完掛號資料後即不見蹤影，員警到他鶯歌區住處時，莊男前往應門，莊母則在莊男房間內企圖燒炭。

莊男說，案發後與母親原想一起逃亡到南部，因沒錢才決定兩人一起燒炭自殺；莊母則聲稱，擔心兒子去了警局就再也回不來，才想殺炭自殺。

關於案情細節母子說法兜不攏，檢方因此讓莊男與母親在法庭上對質，檢察官問莊母「你這樣對得起妹妹嗎？」莊母答完「我問心無愧」後，突然情緒失控，起乩問莊男：「我從那麼遠的地方來渡你，你卻這樣？」彷彿早已習慣神明會降駕身上，莊男幽幽吐出：「我只是把事實說出來」，其母搖搖手後便降駕，恢復正常。

檢警在莊男家中搜出一本筆記，上面寫著「阿叔打妹妹」、「阿叔吃安」等語，因莊家無人承認有寫過，邱女則指，筆記是神明降駕莊母身上時，莊母寫的，當時她親眼所見。

檢方安排測謊，莊母因身體狀況數值無法判讀，莊男對於「媽媽有沒有動手打女童？」通過測謊，不過凌虐的「打」跟一般管教的「打」都是「動手打」，測謊認定差異有難度，加上僅有莊男單一指述，與其同住的哥哥證稱僅看過弟弟動手，因此，莊男指控媽媽也有動手打女童部分未獲採信。

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