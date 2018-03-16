開車撞前女友新歡僅「輕傷」 男子幸運躲過殺人重罪

2018-03-16 19:27

［記者黃捷／台北報導］葉姓男子不滿張姓前女友結交賴姓新男友，前年12月間開車見到2人共乘一輛機車、狀似親密，竟氣得加速衝撞，導致賴男受傷。士林地檢署原依殺人未遂罪起訴葉男，但士林地院依賴男傷勢，認定葉男僅涉犯傷害罪，且因雙方和解、賴男當庭撤告，最後判決公訴不受理。

檢方起訴指出，葉男不滿張女跟他分手，不久後就和賴男在一起，苦苦糾纏要張女出來講清楚，但張女避不見面，他前年12月21日凌晨2時許，只好開車前往新北市八里區、張女工作的檳榔攤等候。

張女約凌晨4時50分現身，葉男見張女搭乘賴男的機車，從後摟著賴男的腰，內心醋勁大發，待張女下車後，竟加速衝撞賴男，所幸賴男及時閃避，最後只受有輕傷。

賴男事後報警提告，檢察官認為遭撞的機車解體，顯示撞擊力很大，遂依殺人未遂罪起訴葉男。

葉男在法院開庭時，辯稱他雖然很生氣，但只打算把賴男撞倒，隨後就要去追張女；賴男則供稱，葉男當時只距離他2、30公尺，因距離太近閃不掉，才會被撞到。

合議庭認為，明明距離過近閃不掉，賴男卻只受輕傷，顯見葉男並無致賴男於死的動機，只能以傷害罪論罪，又因傷害為告訴乃論之罪，葉男已與賴男賠償和解，賴男當庭表示撤告，遂判決公訴不受理。