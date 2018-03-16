狠男虐死4歲女童、母親阻社工訪查 殺人罪起訴

2018-03-16 18:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕邱姓女子因吸安入獄，將4歲女兒交付給同居人莊嘉億及莊母照顧，因女童沒聽話乖乖吃飯、睡覺，遭莊男持鐵棍虐打到腿骨斷裂、穿腿而出，莊母為掩飾兒子犯行，找藉口不讓社工查訪，發現女童死亡後，莊男與母親竟把女童丟包醫院，新北地檢署認為，兩人不送女童就醫、放任其病情惡化，還阻撓社工訪視，有殺人不確定故意，今依殺人罪將兩人起訴。

檢警調查，莊嘉億與其母無業，靠邱女援交賺錢生活，去年10月，邱女因毒品案入監服刑時，將女童託付給莊男與其母照顧，莊男因懷疑邱女與其他客人搞曖昧，加上女童沒聽話吃飯、睡覺，莊男一怒之下，持鐵棍痛毆女童屁股、揮拳打女童腿，還拿毛巾甩女童臉部，每每都打到女童哭不出聲才停手。

女童因遭凌虐骨折，營養不良、皮膚脆弱，骨頭因此刺穿皮膚外露，莊男僅以棉花塞住傷口，未送女童就醫治療；面對社工致電，莊母也以「有事不在家」、「帶女童去南部」等為由，或不應門，拒絕社工訪查。

去年11月22日，莊男在母親陪同下前往面試，要10歲姪子幫忙餵女童吃飯，但女童已被虐待到無法坐起只能躺著，姪子花了一下午時間只餵了女童吃了4口飯，莊男回家後接手餵女童吃飯，發現女童已無呼吸心跳，緊急CPR仍無力回天，姪子出庭作證時童言童語說：「妹妹GG了」。

法醫解剖報告指出，女童小腿傷痕，與鐵棍寬度吻合，又右小指指節斷了一節，應是女童為保護自己遭鐵棍揮擊造成，顯見莊男下手力道之猛烈，女童因營養不良，呈現脫水狀態，生前已無力咀嚼，氣管內才會殘留米粒，因敗血性休克死亡。

檢察官痛批，連莊男10歲姪子都知道不送醫女童會死亡，莊男卻怕虐童犯行曝光，未將女童送醫，莊母負有照顧責任，卻阻礙社工訪視，明知女童可能因此死亡，也積極隔絕醫療救援，認定莊家母子有殺人的不確定故意，因此改以最重的殺人罪論罪。

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