演藝之父許博允涉性騷擾判刑 今繳清罰金再喊冤

2018-03-16 17:31

〔記者謝君臨／台北報導〕被譽為「台灣演藝之父」的新象文教基金會創辦人許博允，6年前被控性騷擾翁姓女聲樂家，被判刑3月定讞，因許另有2件前案，高等法院裁定許應執行徒刑7月，可易科罰金21萬，其中5個月許已易科罰金取代入獄服刑，今再到台北地檢署繳交罰金6萬元，執行剩餘的2月徒刑完畢，但他接受媒體採訪時仍否認犯行，甚至以「岳飛被幹掉」抱屈，指遭人栽贓陷害。

74歲許博允今搭乘計程車至貴陽街北檢第二辦公室，繳交6萬元罰金，現場媒體趨前採訪，他回稱：「我將會在適當的時間交代事件所有始末，讓你們看清楚誰有道理，最好請各報的總編輯都來」，還說：「這不是冤情不冤情，這是栽贓、陷害」，並強調：「岳飛都會被幹掉！」，

翁女指控，2012年8月27日晚上10點，許博允參觀樂團排練，並和眾人相約用餐後，前往北市安和路的PUB續攤，她開車時，許坐在副駕駛座，趁她手握方向盤無法抗拒，多次以手碰觸、撫摸她的手臂、肩膀、後背腰側。

抵達PUB後，她禮貌性地向許敬酒，許竟突襲親吻她，她憤而控告許性騷擾；許否認性騷擾，辯稱在PUB是「禮貌性親吻臉頰，非親嘴」。

台北地院審理後認定，許確涉及性騷擾，前年7月判許3月徒刑，可易科9萬元罰金，許不服上訴，高院去年9月駁回許上訴，全案確定。

因許博允在2006年、2009年間，有2案被判刑確定，雖已執行完畢，但與之後的性騷擾案合於數罪併罰要件，高檢署於去年向高院聲請合併定應執行刑，高院日前裁定許應執行徒刑7月，可易科罰金21萬。

北檢指出，許博允因3案合併執行徒刑7月，但因前2案執行徒刑為5月，並已執行完畢，因此許只須再執行徒刑2月，或易科罰金6萬元，性騷案即執行完畢。