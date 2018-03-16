辦公室僅8坪！全國最小分駐所 台南將軍所搬新家

2018-03-16 17:24

〔記者楊金城／台南報導〕一樓辦公室使用面積只有8坪的學甲警分局將軍分駐所，是全國最小的分駐所，現與苓和派出所整併，並搬遷到原將軍鄉代表會廳舍，今天（16日）喬遷落成。

台南市警察局局長黃宗仁說，台南市基層派出所、分駐所的廳舍整建、員警人數擴充到「空前」的4200多人，警政設備近5年來20億都獲得市府支持，市府總預算1年700多億，市警局的人事費就占了60多億元，員警沒理由不做好為民服務、沒理由不做好治安工作，在市民社區警政支持下，會全力執行安居專案全面反毒，將毒品趕出台南市和校園。

黃宗仁說，將軍所新廳舍啟用，是責任的開始，做好為民服務、治安，對壞人要更兇一點。

將軍分駐所原辦公廳在民國73年竣工，是3層樓RC建物，樓地板總面積約51坪，一樓辦公區約16坪，扣除樓梯間、廁所及槍械室，實際使用空間約8坪左右，號稱「全國最小分駐所」，原有警力8人，整併苓和所後變成12人，空間嚴重不足，影響勤務運作及為民服務。前市長賴清德指派前副市長顏純左協調將軍分駐所遷至前將軍鄉代表會。

前將軍鄉代表會1、2樓約120坪，由將軍分駐所使用，三樓以上由將軍區公所使用，去年由市警局撥款176萬多元整建，今年1月26日進駐使用，今天舉行落成揭牌儀市。原將軍所廳舍則移撥區公所使用管理。

學甲分局長陳錦文說，警察勤務工作24小時，讓員警有個安全舒適、體力調節的重要補給站很重要，能量累積後期能為轄區治安、交通、服務多付出努力。

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