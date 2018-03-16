疑自殺 男子駕車衝入深澳漁港命危

2018-03-16 17:07

〔記者林嘉東／新北報導〕一輛銀色小轎車今天下午4時30分，在通往新北市瑞芳區深澳漁港綠燈塔堤後便道上衝進漁港內，新北消防局第六救災救護大隊獲報20分鐘後，將受困車內的50歲男性駕駛救起，但已無心跳呼吸，正就近載往醫院急救。

由於現場無監視器，岸巡二總隊深澳漁港安檢所獲報時，銀色小轎車已經落海，當時疑有一名駕駛受困車內。

岸巡二總隊指出，轎車落海的位置在深澳漁港的港嘴中央，離綠燈塔堤後便道的盡頭約6公尺遠，駕駛極可能踩油門後，沿著堤外便道衝入海中，自殺意味濃厚。

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