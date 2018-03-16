中國仿冒網站賺飽就落跑 台灣業者消費者受害投訴無門

2018-03-16 16:13

〔記者洪定宏／高雄報導〕喜歡在中國網站購物的民眾要小心了！中國不肖業者盜用台灣新創團隊所有商品宣傳影像，以仿冒網站販賣低階劣質產品，等到台灣消費者上鉤被騙、賺到荷包滿滿後，隨即關閉網站落跑，讓台灣新創團隊及消費者受害投訴無門，呼籲民眾不要再上當受騙。

在募資平台發表「微氣泡產生器」的新創團隊，日前接獲消費者詢問才知，發布訊息不到1個月，產品都還在工廠尚未出貨，所有商品宣傳影像，就被中國不肖業者盜用，預估已賣出800多件，受騙金額可能已達上百萬元，今天查看仿冒網站已經關閉。

投訴者阮先生指出，他與父親、哥哥研發的「微氣泡產生器」，去年12月獲得智慧財產局頒發專利證書；今年2月5日起至3月底，將商品訊息放在「嘖嘖」募資平台集資求量產，目標金額為20萬元，但消費者反應熱烈，募資2週金額即突破100萬元。

不料，卻遭中國不肖業者覬覦，盜用所有商品宣傳的照片、影音及動畫，販賣劣質商品，不知情的劉小姐收到貨品發現跟下訂的不同，卻沒有任何可聯繫的電話及電郵信箱，最後在粉絲專頁找到阮先生的訊息，才知道被騙。

阮先生強調，中國不肖業者「完全抄襲我們的產品資訊，假冒我們名義，出貨給消費者」，已經賣了800多件，預估受騙金額可能已達上百萬；現在中國的盜版仿冒能力太可怕了，連產品都不用看到，憑幾張產品圖片，就可以大膽詐騙消費者。

高市警局刑警大隊科技偵查隊強調，中國不肖業者盜用台灣商品影像的網站設在中國，台灣無管轄權可以處理。儘管如此，警方很樂意聽取業者的說明，但不見得能夠成案。