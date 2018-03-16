兒受虐命危 父自製傳單推托嬰中心強制裝設監視器

2018-03-16 16:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕蔡父的5個月大兒子，疑似於托嬰中心受虐，骨折腦震盪一度命危，至今真相仍未大白，他今天召開記者會時強調，真相未明的關鍵，在於該托嬰中心宣稱內部沒有裝監視器，「不知道發生什麼事」，成為最佳的搪塞理由，他自己印製傳單，推動修法，托嬰中心強制裝設監視器並定期檢驗備份，才能有效防止托嬰中心虐嬰案一再發生，他語重心長說，「讓我的兒子成為最後一位被害人，不要再有下一個被害人」。

蔡父的傳單標題是「您的托嬰中心安裝監視器了嗎？請支持修法推動托嬰中心強制裝設監視錄影設備」，背面則是其子送醫之後，骨折腦震盪昏迷的畫面，看得令人動容與不忍，蔡父還在傳單內強調，托嬰中心一概以內部沒監視器，「我們也不清楚」，孩子（指嬰兒）無法自己說話，保護好你們自己的寶貝，「讓我們的孩子成為沒有監視器下的最後一個受害者」。

蔡父說，當時尋找托嬰中心時，完全是基於信任，信任這家托嬰中心會善盡責任，不料，事發之後，托嬰中心一概以內部沒裝監視器，「不知道，不清楚」搪塞，他當時只求托嬰中心講清楚，告訴他受傷的位置與狀況，讓兒子免除一再抽血、照斷層掃描等折磨，但托嬰中心就是「沒裝監視器，不知道」，1個5月大的嬰兒，兩側肩膀鎖股骨折，雙手肱骨骨折，4處骨折處相當對稱，他們與醫師懷疑，有人抓住兒子的雙手用力搖晃，才會造成對稱的骨折與腦震盪，現在回想起來，仍是心痛不捨。

蔡父強調，此事已是事實，更重要的是亡羊補牢，他才會印製傳單，積極推動修法，強制托嬰中心裝置監視器，還要定期檢查與維護備份，避免錄到不利托嬰中心的畫面，托嬰中心趕緊刪除或宣稱設備故障，他希望自己的兒子，是最後一位受害者，不要再有下一個孩子受害。

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