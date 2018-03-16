「機車贈與作前提」男子與前女友分手炮挨告性侵無罪

2018-03-16 15:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名在遊藝場工作的女子，不滿陳姓男友（32歲）「天天索砲」，兩人分手後還騎走機車，女子後來另交新男友，前男友還到遊藝場大鬧，女子希望前男友歸還機車，好讓她上班，雙方進行「分手砲」後各奔前程，不料女子去年1月跳樓身亡，家人提性侵告訴，彰化地院認為罪證不足，判陳男無罪。

前年4月間，Ａ女（化名）因為不滿陳姓男友天天索砲，加上母親經常冷言冷語，讓她精神壓力非常大，前往醫院治療精神壓力大的問題。

後來兩人分手，陳男把A女騎的機車要回來，造成A女沒有交通工具上班，而陳男在分手後仍到Ａ女上班的遊藝場「勾勾纏」，雙方談判，A女希望要回機車，好讓她可以上班，但陳男說，「今天分手是因為妳劈腿，妳錯在先，而車子是我的，歸還給妳可以，再打一砲。」A女爽快答應，雙方事後還到麥當勞吃漢堡、薯條。

事後A女與另一名男友在一起，去年1月間竟跳樓身亡，跳樓前還用LINE傳訊息給男友說「始終遇人不淑，令人鼻酸」。

其男友向警方說，跟A女交往時就一直聽到她抱怨被前男性性侵，最後一次做愛時，前男友還罵她「投入一點，妳這樣子，我出得來嗎？不然要做到明天嗎？」

A女家人提出告訴，男友也出庭作證，但法官發現，兩人做愛有「機車贈與作前提」，但這究竟是陳男提出還是A女提出有待證實，其次，Ａ女精神壓力過大並非全然因做愛頻率過高，從就診紀錄來看，也有跟家人處不來的因素，另外，最後一次就診也未提到遭前男友性侵，該案因罪證不足，判決陳男無罪。