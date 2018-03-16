圖利工會詐領補助款 新北市勞工局科長判刑3年2月

2018-03-16 15:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕涉嫌在電梯對女職員襲臀性騷擾的新北市勞工局勞工組織科前張姓科長，一審無罪，二審逆轉改判拘役20日，又被檢舉圖利新北市總工會詐領勞工局25萬元補助款，新北地院今依圖利罪判張男有期徒刑3年2月，褫奪公權1年，工會林姓理事長、張姓總幹事依偽造文書各判徒刑6月、5月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，新北市總工會向勞工局申請補助2013年10月30日、31日舉辦的「工會領導幹部教育研習會」及「工會法令宣導教育研習會」，2場勞工教育訓練課程15萬及10萬元補助款，但工會實際僅於同年10月30日於工會會議室舉辦2小時課程，結束後就旅遊入住淡水福容大飯店，31日完全沒上課。

依規定每日課程未滿150分鐘，就不在該計畫補助之列，工會研習會參加人數也僅有2、30人，不符補助參加人數標準，同一計畫不得重複申請補助，張男幫工會授課不到1小時，卻領4小時講師費3200元，明知工會提出偽造會員簽到文件等相關資料，還核准通過25萬元補助款。

法院審理時，張男承認圖利，否認詐欺、偽文犯行，辯稱客觀上認為當天舉辦2場活動，授課時數不足部分是依當時狀況做調整，他未配合更換活動布條；但工會林姓理事長、張姓總幹事均指稱，張男有配合壓縮授課時間，並當場看到工會更換活動布條與拍照，法官認定3人間有犯意聯絡。

而張男另被控收受工會提供價值1萬5800元（優惠價6300元）、福容大飯店海景雙人房住宿券，因無法證明與其同意核准工會25萬元補助款間有對價關係，貪污罪部分無罪。