不滿女友欲分手多次毆打性侵拍裸照 判刑4年4月、賠180萬

2018-03-16 15:52

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名陳姓男子不滿導遊女友欲分手，多次搶走其手機強逼女友上他的車，毆打性侵、並強拍裸照，連被害人帶團到六福村旅遊，都前往騷擾，還搶走手機，遭見義勇為民眾制伏，被害女子提告並求償，高雄地院一審將陳男依強制性交等罪判刑4年4月，民事判賠180萬元。可上訴。

判決指出，擔任旅行社導遊的被害女子和陳姓男子原為男女朋友，陳男不滿女方欲分手，2016年5月24日下午5時許，駕駛汽車前往被害人住處，猛敲被害人住處1樓玻璃，為免驚擾他人，被害人遂下樓開門，卻被搶走手機，告知：「若不上車一起離開，即不歸還手機」等語，被害人為取回手機而上車，卻被載往左營高鐵站附近空曠處停車，在車上揮巴掌、毆打被害人並掐脖子，強脫衣物，以手機拍攝被害人裸照，威脅要散佈照片給他人觀看，逼迫被害人幫他口交。

當日又搭載被害人到汽車旅館，強推被害人進房、拍攝裸照，並硬將被害人雙腿扳開性侵，被害人害怕反抗會遭毆打或散布裸照，才任由擺佈。

同年6月3日，被害人帶旅行團前往「六福村遊樂園」後，陳男還前往騷擾，並奪取被害人手中的手機，被害人抓住陳男衣物，要求歸還手機被掙脫逃跑，被害人大聲呼叫，郭姓遊客及遊樂園工作人員即協助追趕、制服陳男並報警提告，並附帶民事求償200萬元。

高雄地院一審，刑事部分將陳男依強制性侵等罪，判刑4年4月，民視則判賠被害人180萬元。可上訴。