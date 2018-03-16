毒犯見警心虛駕車撞傷員警逃逸 警方擴大追緝

2018-03-16 14:37

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化驚傳歹徒駕車撞傷員警！彰化縣和美警分局3名員警昨天深夜巡邏途中，發現1輛車形跡可疑前往盤查，原在車內昏睡的張姓男子驚醒後竟猛踩油門逃逸，不僅衝撞警車，還造成1名員警受傷，張男開車200多公尺後不慎翻覆溝渠，旋即棄車逃逸，警方擴大追緝中。

和美警分局中寮派出所副所長李明輝、員警曾淵宏、蔡鈞亮昨天深夜10時20分許，巡邏行經和美鎮靖東路後方防汛道路時，發現1輛轎車停於路旁形跡可疑，員警前往查看，發現張姓男子在駕駛座昏睡，經員警敲拍車窗，張男驚醒後，竟狂催油門企圖逃逸，卻不慎撞壞警車，李、蔡兩員使用破窗器擊破車窗，欲阻止衝撞，蔡員卻不慎遭車窗玻璃割傷左手手指。

張男突破重圍後駕車沿防汛道路往北逃逸，警方奮不顧身立即展開追緝，追捕200多公尺後，張男轎車不慎翻覆在防汛道路旁溝渠，旋即棄車逃逸，員警在車內發現安非他命3小包、海洛因3小包、殘渣袋、注射針筒、吸食器等贓物，經調查發現是38歲有毒品前科的張姓男子，現正積極查緝追捕中。

蔡姓警員手指受傷且血流不止仍奮不顧身追緝張男，對受傷的部分渾然不覺，事後才發現手指受傷，由救護車送往彰化基督教醫院治療，無名指縫2針，今天上午警察局長林順家及分局長邱紹雄前往探視慰問，對於同仁執勤認真表示肯定，並祝福早日康復。

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