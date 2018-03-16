補教名師被控性侵女學生未遂 判刑3年4月賠65萬

2018-03-16 14:32

〔記者黃建華／高雄報導〕補教界行政學名師「宋文（本名宋吉德）」被控在2016年藉口要介紹一名欲報考法律廉政的女學員和另一名已考上公職的優秀學員認識，邀約前往居酒屋、酒吧飲宴，卻將有醉意的女學員帶往下榻飯店脫衣、強吻胸部，遭女學員抗拒痛罵才作罷，被害人事後提告並求償100萬元，高雄地院一審依強制性交未遂罪判宋3年4月，民事則判賠65萬元。可上訴。

判決指出，被告宋吉德（有博士學位）2016年於高雄某公職補習班擔任行政學老師 ，藉口要介紹另名已考取公職之優秀學員與被害女學員認識，邀約被害人於當年10月18日21時許，至三民區十全路附近的居酒屋餐敘，翌日（19日）凌晨，宋男又提議轉至鹽埕區七賢三路「老屁股酒吧」續攤，期間女學員不勝酒力，宋以護送返家為由，偕同共搭計程車離開酒吧，卻將女學員帶回下榻的西子灣大飯店房間，強脫女學員上衣及胸罩，並將女學員壓制在床，強吻右胸，被害人飽受驚嚇，以手推拒，並極力表示拒絕後，宋才起身進浴室，被害人趁機將衣物穿上，但未及穿褲，宋又褪去全身衣物，僅在腰間圍一浴巾步出浴室，並再度將被害人強壓在床，強吻嘴巴，因被害人激烈抵抗並大聲斥罵，宋才作罷 。

被害人欲離去，宋一度阻擋，被害人佯稱不會將事情講出去，才得以離開，之後在飯店大廳痛哭，事後報警提告。

高雄地院審理時，宋一度否認犯行，但被害人右胸驗出宋的ＤＮＡ，他才改口坦承有親吻女學員右胸猥褻，但否認企圖性侵，還辯稱當時女方並未反對，之後又表示「願與被害人和解」，但遭拒絕。

高雄地院一審依強制性交未遂罪，將宋男判刑3年4月。此外，受害女學員附帶民事求償，指控宋男利用她對老師信賴、尊敬之心，而藉機欲對其強制性交行為，致被害人精神上受有痛楚，且嚴重影響其之日常生活及國家考試之準備，更使她罹有急性壓力疾患，請求新台幣100萬元之精神慰撫金，但法院僅判宋男應賠女學員65萬元。全案可上訴。