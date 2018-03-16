私帶2千支iPhone測試機出廠 鴻海內鬼盜賣判刑2年半

2018-03-16 14:26

〔記者陳慰慈／台北報導〕鴻海旗下富士康數位產品（iDPBG）事業群新產品工程驗證部門前蔡姓副理，涉嫌勾結鴻海中國深圳廠8名員工，將iPhone5、iPhone5s測試手機夾帶出廠賣出牟利，新北地院認定蔡男侵占2千支測試機，不法獲利927萬餘元，考量蔡男認罪並繳回所有犯罪所得，新北地院今依業務侵占罪判蔡有期徒刑2年6月，可上訴。

2013年7月至2014年12月間，蔡男與相男等8名中國籍下屬，將依規定得報廢的iPhone5、iPhone5s測試手機夾帶出廠，攜至類似台灣光華商場的賣場，以每支1000人民幣價格售出，再平分變賣所得，中國公安查獲後，追查來源才發現來自鴻海內部，蔡男趕在遭中國公安約談前，先逃回到台灣，鴻海因此提告。

一開始，蔡男向鴻海法務室坦承侵占測試手機，但數量沒有公司估計的那麼多，檢方偵訊時改口說，「中國下屬私自拿出去賣，有分紅給我，但我不知情」，事後繳回犯罪所得，法院審理時認罪。

檢方起訴蔡男將3000支iPhone5、2700支iPhone5s共5700支測試機賣出牟利，粗估獲利近5千萬元，但因相男等人自承也有自行侵占變賣測試機，法官依唯利告原則，認定蔡男侵占自承的2千支測試機，不法所得927萬餘元。

另檢調調查，年薪200萬元的蔡男，平日沒有拿錢回家習慣，卻於2014年底至2015年2月間，前後轉帳給媽媽、姊姊共1900萬元，認為此也為蔡的不法所得，但其母與胞姊指稱，這些錢是蔡工作所得、借錢投資土地、償還國外唸書借款，加上蔡轉帳戶頭確實為其薪資帳戶，法官認為難認此部分是蔡男犯罪所得，不予沒收。