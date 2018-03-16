自備酒測器錯認「一定行」 醉男載孕妻產檢被警逮

2018-03-16 14:22

［記者陳恩惠／台北報導］「警察先生，你看你看，我沒超標喔！」台北市保安大隊員警，上班時刻在連接士林與北投區的北市立賢路上執行路檢勤務，發現駕車行經的陳姓男子，車內飄出濃濃酒味，於是攔下盤查，載孕妻去產檢的45歲陳男急忙拿出自購的酒測器，表示開車前已自檢未超標，經警再測，發現他的酒測值0.31MG/L仍超標，警訊後依公共危險罪送辦。

保大一中隊表示，警員張新育、李晉宇及張瑋等3員，本月14日上午9時15分，在北投區立賢路111號前路旁執行路檢勤務，陳男下車配合酒測前，向警方聲稱，自己購買坊間出品的「酒測器」，如果前夜飲酒，要開車出門前必會進行測驗後才上路，於是拿出自購的簡便型酒測器不僅給警方看，還當場吹氣立刻檢驗，得到0.1.MG/L的數據時，還高興地說「看吧，沒超過0.15開罰單的標準，更達不到送法院的數字！」

警方見他仍渾身酒味，醉態明顯，先向他委婉地說明，坊間販售的酒測器無中央標準局的檢驗合格標章與證書，檢測所得的數據是沒辦法做為警方執法的依據，請他配合發現酒測值0.31，果然超出標準，立刻將他逮捕返隊送辦。

詎料，陳男得知要送法辦，急著說「不行啦，我要送老婆去產檢，快來不及了！沒辦法跟你們回去保大啦，要不然你們開單給我？」帶班的張姓員警一聽，當場怒斥「你喝酒還敢開車載懷孕的老婆去產檢？」陳男見面子掛不住，竟然轉而責怪妻子，大罵「妳貪什麼小便宜？上網買這個來歷不明的酒測器！」

最後在警方好說歹說，要他別讓即將臨盆的妻子擔心，當陳男看見老婆淚眼汪汪的勸說，才承認自己當日凌晨喝了些洋酒，原以為自己退酒快，狀況良好，才會開車送妻子去醫院。

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