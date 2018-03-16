低收獨居男忘了機車停哪 2女警大海撈針找回

2018-03-16 14:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市63歲劉姓男子，獨居、低收，記性不佳；他稱2個月前騎機車出門購物，忘了騎回家、也忘了自己有機車，上週才想起，但也忘了停放在哪，向警方協助。苗栗警分局南苗派出所女警謝欣華、蔣嘉麒，感於劉男處境堪憐，調閱劉男住家到購物地點沿途7組、近20天份的路口監視器畫面，大海撈針在苗栗市三角公園附近，找到劉男的機車。

劉姓男子於13日沮喪地前往南苗派出所報案，表示名下有一輛機車，但車號忘記了，只記得2個月前騎車到苗栗市南苗地區買東西，但忘了騎回家，剛剛才想起，但也忘了停放在哪。

派出所員警一聽，起初先是傻眼，認為「這要怎麼找起？」但經了解，劉男獨自住在苗栗市郊區，沒有工作，為低收入戶，靠補助過生活，家境清苦，不忍劉男失望，遂答應劉男會給予協助，挑戰這項不可能的任務。

謝欣華、蔣嘉麒遂利用上班空檔，調閱劉男購物地點附近的路口監視器畫面，因劉男也不確定購物當天日期，遂從報案當天起，回溯調閱從劉男住家到購物地點沿途的7組路口監視器畫面，終於發現劉男於2月25日，把機車停放在苗栗市南苗地區的三角公園旁。

警方找到後立即前往劉姓男子家告訴他這個好消息，經警方載劉男前往機車停放地點，劉男感動說不出話來，一直向警方頻頻道謝。

苗栗警分局長江建宏表示，民眾的小事就是警方的大事，同仁本著同理心，將劉男機車遺失的案件，當作刑事案件偵辦，順利協助民眾找回失車，精神值得嘉許。