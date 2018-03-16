代購保健食品不如仿冒？ 驚動日本社長來台助警調查

2018-03-16 13:31

［記者楊政郡／台中報導］你買到真的日本製藥嗎？不肖商人利用台灣民眾風靡日本保健食品，竟佯稱代購且價格更便宜，實際上卻是偽藥、劣藥，本月13日台中地檢署與食藥署在台中市及高雄市兩地，兵分10路搜索賴及劉兩嫌，及他們用來印製外包裝、標籤的印刷廠，查扣顆粒狀半成品25萬顆，成品數百瓶，兩嫌經向法院聲請羈押獲准。

警方指出，食藥署去年接獲民眾檢舉賴等犯嫌，利用國人對日本保健食品的信賴，一開始代購賺差價，後來為了牟取暴利，誆稱廉價代購「日本藥王製藥株式會社」之產品。有消費者質疑向賴嫌所購產品色澤及外包裝印刷細緻度，與日本正品有差異，且價錢相差甚多，將其寄回日本原廠檢驗，均檢出為贗品。

台中地檢署民生專組主任檢察官黃裕峯、執行秘書詹益昌檢察官等指揮保七總隊第三大隊第二中隊、台中市調查處、食藥署等，13日展開搜索，至台中市賴住處及印刷廠，還有高雄市劉嫌住所及印刷工廠等10處所執行搜索，查獲仿冒日本藥王公司製造之SMARKEN、新肝宝精、腦精、骨齒目、痛宝精、パールライフ（PEARL LIFE）、深海鮫、納豆精、健康胎美精等9項日本知名第二、三類醫藥品數百瓶，還有數百張日本藥品標籤貼紙，也在高雄市工廠，持獲25萬粒膠囊裸粒半成品。

該案是日本藥王公司社長親自來了解及協助警方調查，對於這批仿冒贗品的相似度，相當驚訝，當場開立鑑定報告書證明為偽品。兩犯嫌及多名證人經檢察官林俊杰、詹益昌、侯驊殷、陳宜君等人偵訊後，聲請羈押禁見獲准。

檢警指出，犯嫌利用國人對日本保健食品的偏好及信賴，嗅得這一市場大餅後，初期真代購賺差價，後來竟直經未造藥品且仿冒包裝、標籤，以假代購真詐財，民眾實際上吃到沒有品管違、劣藥。

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