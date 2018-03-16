法官也遭殃！這條路75天罰單6千件 網友揪團申訴警打臉

省道台74線東外環道8.2公里處75天開出罰單6千件，網友揪團申訴，警方出示「測照器圖像」打臉網友。（記者湯世名翻攝）

2018-03-16 12:27

〔記者湯世名／彰化報導〕法官也遭殃！彰化警方今年起在省道台74線東外環道北上8.2公里處，以移動式測速器告發逾6000件超速，其中有多名法官也落難，不料有車主質疑，警方未依規定在取締地點前方100公尺處設告示牌，明顯有瑕疵，甚至在臉書上揪團申訴，不過警方也有備而來，今天出示測照前所拍的相關照片「打臉」申訴人指出，從今年起告示牌改為照相機圖像的標誌，且移動式測照完畢即收走，民眾卻以為未擺設而產生誤會。

有臉書社團網友最近留言指出，今年2月他在東外環道北上8.2公里處，因開車超速被警方開單告發，但他到被拍照的現場查看，卻發現警方未依規定在測照前方100公尺以上設置「前有測速取締」等相關警語，即逕行測速照相，屬非法取締，應屬無效罰單，他已向彰化監理站提起申訴，並呼籲在同樣地點被告發取締的駕駛人一起來申訴。

網友在臉書揪團申訴消息傳出，獲得熱烈回響，據彰化監理站統計，今年3月至今在東外環道北上8.2公里因超速被拍照而來申訴的案件共有上百件，較平日多些，但並無爆量，他們已移請彰化警方查詢後答覆。

彰化縣警局今天出示相關「證據」指出，經他們向交通隊測照組查詢，他們從元月起在花壇鄉東外環道北上8.2公里處設置三角架移動式測速照相，每次只要前往拍照，就會在前方100公尺以上的地方，於中央分隔島上懸掛照相機圖像的標誌，測照值勤完畢後即會將這塊標誌收走，因此造成用路人誤解為警方未設告示牌。

警方指出，今年元月起至今75天，他們在東外環道北上8.2公里處共開出逾6000件超速告發單，其中有多名彰化地院的法官，該路段速限70公里，凡超速被告發都將依道路交通管理處罰條例第40條，處1200元以上2400元以下罰鍰。

警方表示，測速取締標誌以前是「前有測速照相」、「常有測速照相」等告示牌，從今年元月起，改為照相機圖像的標誌。